Homem dá tapa em Ava Max durante show: ‘Arranhou o interior do meu olho’

A cantora Ava Max levou um tapa de homem enquanto se apresentava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por meio de um vídeo publicado na rede social de uma fanpage, é possível ver que a artista cantava e dançava quando o suposto fã sobe no palco e atinge o rosto da cantora.

Depois do ocorrido, Ava coloca a mão no olho e continua a performance. Em seguida, vai para trás dos palcos.

“Ele me deu um tapa tão forte que arranhou o interior do meu olho. Ele nunca mais vai a um show meu”, disse Ava, por meio de sua conta no Twitter.

Apesar do incidente, Ava fez questão de agradecer aos fãs por serem “espetaculares” no show em questão.

Ava Max, 29, é conhecida pelos hits The Motto, Kings & Queens e Sweet but Psycho.

A agressão se Ava Max vem a público 4 dias depois que a também cantora Bebe Rexha foi atingida por um celular no rosto enquanto se apresentava em Nova York. A cantora precisou levar três pontos no rosto devido ao ferimento causado pelo aparelho.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Bebe aparece caminhando em direção à plateia, quando o aparelho é jogado e atinge diretamente o seu rosto. Ela, então, se vira de joelhos enquanto a equipe se prepara para socorrê-la.

