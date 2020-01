Homem coloca esqueleto no banco do passageiro para usar faixa exclusiva no trânsito

Um motorista no Arizona, nos Estados Unidos, foi pego usando um esqueleto como passageiro do veículo para poder ter direito de trafegar na “ faixa para veículos com alta ocupação”, conhecida com HOV nos EUA.

De acordo com o Departamento de Segurança Pública do Arizona, o homem de 62 anos foi parado pela fiscalização, após um policial notar o esqueleto, que estava amarrado ao banco do passageiro e usava um chapéu. O condutor do veículo foi multado.

Pelo Twitter, o Departamento de Segurança Pública pediu para que outras pessoas não tentem fazer o mesmo e brincou com a situação. “Você não é o He Man”, escreveu o departamento em referência ao herói do desenho animado, no qual o vilão é o Esqueleto.