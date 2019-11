Homem cai nos trilhos do metrô de SP e trem freia a tempo; veja o vídeo

Um homem caiu nos trilhos do metrô na Estação São Joaquim, da Linha 1-Azul, na região central de São Paulo, na manhã do domingo, 17. Um trem chegou à plataforma, mas o operador conseguiu frear a composição e evitar o atropelamento.

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP), agentes de segurança retiraram o homem da via, prestaram todo o atendimento necessário e o encaminharam para o Pronto-Socorro Vergueiro, com um ferimento leve.

O Metrô não informou se o homem se jogou nos trilhos ou passou mal e caiu na via.

O caso aconteceu por volta das 6h30 do domingo, horário de pouco movimento. Imagens publicadas nas redes sociais mostram que havia poucas pessoas na plataforma no momento do incidente. Ao menos uma passageira percebeu a aproximação do trem e sinalizou para que ele parasse. Outros gritaram desesperados.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) do Estado de São Paulo informou, em nota, que “reforça a importância do cuidado do cidadão com o outro e ressalta que a competência da equipe do Metrô, que é treinada para situações como essa, foi fundamental para o salvamento”.

O Metrô informou ainda que pretende instalar portas automáticas de segurança na plataforma de todas as estações do sistema até 2023. Segundo a companhia, os trabalhos estão na fase de elaboração dos estudos.

“Pedimos que todo passageiro que identificar atos ou gestos que possam colocar em risco a segurança do cidadão procure imediatamente um funcionário”, declarou o Metrô.