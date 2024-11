Homem-bomba fez publicações nas redes sociais antes de ataque na Praça dos Três Poderes: ‘Vamos jogar?’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 11:18 Para compartilhar:

O homem-bomba Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, fez várias publicações nas redes sociais antes de explodir dois artefatos na Praça dos Três Poderes durante a noite desta quarta-feira, 13. O responsável pelas detonações foi encontrado morto nas proximidades da estátua “A Justiça”, localizada em frente ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal).

O homem, conhecido como “Tiü França”, é de Rio do Sul (SC) e já concorreu ao cargo de vereador pelo PL em 2020. Nas redes sociais, Francisco Wanderley Luiz fez ameaças ao jornalista Willian Bonner e a políticos, além de deixar mensagens religiosas. Ainda, o responsável pelas explosões destinou recados ao agronegócio e a Donald Trump.

As mensagens foram enviadas por Francisco Wanderley Luiz para ele mesmo no WhatsApp e publicadas em seu perfil no Facebook posteriormente.

Confira as publicações do homem-bomba:

