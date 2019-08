Homem baleado é resgatado após passar 12 dias em poço na Baixada

Rio – Um homem baleado na coxa foi resgatado depois de passar 12 dias dentro de um poço, em uma área de mata de Japeri, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira. O DIA apurou que Wellington Santos de Souza, de 29 anos, foi deixado no local, que fica na Rua Api, em Jardim Delamare, por traficantes da região.

O homem é suspeito de fazer parte do tráfico local e teria sido jogado no poço como forma de castigo dos comparsas. No local, havia vários corpos, que também tiveram o mesmo destino. Em alguns casos, os criminosos envenenaram os seus desafetos antes de despejá-los no poço.

A área é dominada por traficantes da facção Comado Vermelho e dificilmente é acessada por policiais. Um olheiro do tráfico viu o resgate e avisou à quadrilha. Os agentes tiveram que deixar o local rapidamente.

Wellington foi levado à uma UPA da região e depois seguiu para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse).