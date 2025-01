Homem atropela multidão em Nova Orleans e deixa 10 mortos

Ataque ocorreu na famosa Bourbon Street, uma rua turística com bares e clubes noturnos no French Quarter. Condutor do veículo também disparou contra policiais.Dez pessoas morreram e trinta ficaram feridas após um homem dirigir sua caminhonete contra uma multidão na cidade americana de Nova Orleans, no estado de Luisiana, no amanhecer desta quarta-feira (01/01), informaram autoridades locais.

O ataque ocorreu às 3h15 (horário local, 6h15 de Brasília) na Bourbon Street e na Canal Street, ruas turísticas com bares e clubes noturnos no French Quarter, popular destino para celebrações de Ano Novo.

"O 8º Distrito está trabalhando em um incidente com muitas vítimas envolvendo um veículo que se chocou contra uma multidão na Canal e na Bourbon Street. Há 30 pacientes feridos… e 10 vítimas fatais", disse o NOLA Ready, programa de preparação para emergências de Nova Orleans, em um comunicado.

A chefe da polícia local, Anne Kirkpatrick, afirmou que o suspeito tentou "atropelar o maior número possível de pessoas que conseguisse" e, depois que o veículo parou, disparou tiros contra policiais, ferindo dois deles. As autoridades não informaram até o momento se o suspeito foi detido.

Ela também relatou que o FBI, a polícia federal americana, assumiria a investigação "devido à natureza e aos indícios que temos no local".

A agente especial do FBI Althea Duncan informou que "dispositivos explosivos improvisados" foram encontrados no local e que os investigadores estavam tentando determinar se eles ofereciam risco.

O governador de Luisiana, Jeff Landry, afirmou em um post na rede social X que um "terrível ato de violência ocorreu na Bourbon Street", e pediu que ninguém se aproxime da área.

A rede americana CBS News, citando testemunhas, reportou que uma caminhonete avançou contra uma multidão em alta velocidade, e que em seguida o motorista deixou o veículo com uma arma e começou a atirar, trocando tiros com policiais.

