Homem atingido de raspão em show de Lauana Prado narra desespero: ‘Não tinha para onde ir’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2024 - 14:42 Para compartilhar:

O publicitário Victor Alves Justino, de 28 anos — que foi atingido de raspão por um policial militar durante o show de Lauana Prado na madrugada de sábado, 31 —, deu sua versão do ocorrido em entrevista neste domingo, 1. Visitando o Marilia Rodeo Music, em Marília, no interior de São Paulo, Justino teve o queixo ferido por uma bala da arma do policial militar Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos — que também feriu uma mulher e matou Hamilton Olímpio Ribeiro Júnior, de 29 anos.

“A gente estava bem próximo ao palco, questão de uns 10 passos. Vimos que começou uma briga, aí pedi para minhas amigas se afastarem. Na hora que eu virei, já senti o arranhão [no rosto]. Quando coloquei a mão, já estava jorrando sangue”, lamentou o publicitário, em entrevista ao “Marília Notícia”. Ele também confirmou que Moroni e Hamilton entraram em luta corporal antes da fatalidade.

“Não tinha para onde ir, então algumas pessoas começaram a pular o camarote e a gente estava bem exposto. A saída era em direção à briga, então ficamos presos”, contou o jovem.

Victor foi atendido pelo Hospital das Clínicas da cidade e passa bem.

Crime durante show de Lauana Prado

Segundo a Polícia Civil, o policial militar Moroni Siqueira Rosa disparou contra Hamilton Olímpio Ribeiro Júnior ao menos seis vezes. Ele também feriu uma mulher, na panturrilha, e Victor, no queixo. O policial, que estava de folga, foi contido e desarmado pela equipe de segurança do local.

Hamilton foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas da cidade, mas não resistiu. A assessoria de imprensa do evento reiterou que não houve falha na segurança, pois, por ser policial, Rosa não poderia ser proibido de entrar com a arma.

Segundo apuração do “g1”, a briga teria começado por disputa por espaço na área VIP do evento. Em entrevista à “TV TEM”, Felipe Braga, advogado de Moroni, relatou: “A briga começou por atitudes inconvenientes do senhor Hamilton, que estava lá assistindo o show, como queda de cerveja, esbarrões, batendo o chapéu em crianças que estavam ali ao redor”.

A defesa ainda alegou que, ao advertir Hamilton sobre o comportamento, Moroni teria levado um soco da vítima. Mesmo após ter sacado a arma e se identificado, o policial ainda teria recebido investidas do jovem, que, supostamente, tentou desarmá-lo. Segundo relatos, os disparos teriam acontecido nesse momento.

Após ter sido desarmado por seguranças, Moroni teria sido agredido por pessoas que estavam no rodeio. Ele teve os ferimentos tratados e foi preso em flagrante, devendo passar por audiência de custódia. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal dolosa na Delegacia Seccional de Polícia de Marília.