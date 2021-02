Homem ateia fogo no próprio corpo em UPA no Rio de Janeiro; assista

Um homem ateou fogo no próprio corpo na última quarta-feira (10), dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornal O Dia, o homem se encontrava perto de uma bicicleta no pátio da UPA. No local, ele foi atendido pelos profissionais de saúde e as chamas foram apagadas.

A motivação para a ação ainda não foi descoberta pelas autoridades.

Pânico: Homem ateia fogo no próprio corpo na UPA de Rio das Ostras. #riodasostras #ODia



Saiba mais: https://t.co/SasaHPqNXi pic.twitter.com/fWHw8uJthY — Jornal O Dia (@jornalodia) February 11, 2021

Veja também