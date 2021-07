Homem ateia fogo na ex-companheira e tenta tirar a própria vida em Campinas

Um homem confessou ter matado a ex-mulher e depois tentado se suicidar em Campinas, no interior de São Paulo. Laércio Félix do Nascimento, de 40 anos, colocou fogo em um carro alugado com a mulher dentro e depois tentou tirar a própria vida se jogando de uma passarela, mas foi resgatado por policiais. As informações são do “Cidade Alerta”, da Record.

Vera Bonfim, de 46 anos, já tinha pedido o divórcio de Laércio há meses, mas após o fim do relacionamento ele continuava a perseguindo. Ele teria combinado de buscá-la na saída do trabalho para supostamente assinar os papéis do divórcio, mas acabou levando a mulher para um local deserto e colocando fogo no carro alugado que usava para trabalhar como motorista de aplicativo.

Após o crime, ele foi até uma passarela a cerca de 500 metros do local e tentou tirar a própria vida, mas acabou resgatado por policiais que o levaram para o hospital.

De acordo com a reportagem, ele se recuperou dos ferimentos da queda e acabou confessando o crime, mas ganhou o direito de responder o processo em liberdade.

Segundo a irmã da vítima, Aparecida Dias Bonfim, Laércio ficou internado utilizando o convênio médico da vítima. Agora, com ele em liberdade, a família teme que o homem possa atacar mais alguém.

