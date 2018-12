Homem ateia fogo à ex-mulher e foge em Santo André, na Grande SP

Um homem de 48 anos ateou fogo na ex-mulher, de 31, na noite desta quarta-feira, 26, em Santo André, cidade do ABC Paulista. De acordo com a polícia, o suspeito foi ao local de trabalho da vítima, um hospital localizado na Rua Natal, no bairro Silveira, e ofereceu uma carona em sua motocicleta. Ao chegar ao estacionamento, jogou um líquido inflamável e ateou fogo ao corpo da mulher.

A Polícia Militar chegou a ser acionada para averiguar uma briga de casal, mas, antes de chegar ao local, os policiais foram informados de que o homem havia incendiado a mulher. Ela foi socorrida e internada no Hospital das Acácias, onde ocorreu o crime. A mulher teve queimaduras de primeiro e segundo graus e permanece internada.

A vítima informou aos policiais o endereço da residência do ex-marido, mas ele não foi localizado. Aos policiais, parentes do suspeito disseram que ele saiu sem informar para onde iria.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica no 1º DP de Santo André e será encaminhado para 3º DP da cidade, responsável pela área.