Homem ataca Machine Gun Kelly em parque de diversões e Megan Fox é atingida

Machine Gun Kelly e Megan Fox se envolveram em confusão nesta quinta-feira, 20, na Califórnia (EUA).

De acordo com o “Daily Mail”, de onde são as informações, a atriz foi jogada contra uma barreira de metal na Feira do Condado de Orange County depois de o cantor entrar em uma “briga furiosa” com convidados.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o guarda-costas de MGK empurrando o suposto agressor para uma das barreiras. Relatos iniciais indicam que ele teria se aproximado do cantor e tentado agredi-lo, mas o guarda-costas da dupla interveio. Apesar disso, Megan não escapou ilesa e foi arremessada antes de o namorado puxá-la de volta.

Confira:

Megan Fox gets slammed into a barricade after a visitor tried to attack Machine Gun Kelly at O.C. Fair. pic.twitter.com/moRGwAMu4g — Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2023

