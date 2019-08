Homem armado sequestra ônibus e faz reféns no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, 20 AGO (ANSA) – Passageiros de um ônibus estão sendo feitos reféns nesta terça-feira (20) por ao menos um homem armado na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro.

O veículo, que pertence à empresa de viação Galo Branco e faz a linha 2520 (Alcântara x Estácio), está sob controle de um sequestrador desde o fim da madrugada. O veículo está parado na altura do Vão Central, no sentido Rio de Janeiro. As pistas da ponte foram totalmente fechadas ao trânsito. Ainda não se tem um número exato de reféns. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) fazem as negociações com o sequestrador.

Três pessoas foram liberadas (duas mulheres e um homem) por apresentarem problemas de saúde. De acordo com informações preliminares, o sequestrador teria se identificado como um policial militar e ordenado que o motorista parasse o ônibus. O homem também teria exigido que a imprensa se afastasse para que seu rosto não fosse divulgado e ameaçou jogar gasolina no veículo. “Temos um homem que se identificou como policial militar. Ele parou o ônibus da Galo Branco na Ponte Rio-Niterói. Ele está ameaçando jogar gasolina no ônibus, colocando os passageiros em perigo. Estamos em negociação com ele para liberar mais reféns, não sabemos qual o real propósito dele”, disse Sheila Sena, porta-voz da PRF, citada pelo site “G1”. (ANSA)