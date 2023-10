Homem armado fere 2 policiais e é ‘neutralizado’ em Jerusalém (polícia)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2023 - 15:46 Compartilhe

Um homem abriu fogo, na noite desta quinta-feira (12), em Jerusalém Oriental contra uma delegacia israelense, situada na saída da Cidade Velha, ferindo dois policiais, um deles com gravidade, antes de ser “neutralizado”, segundo a polícia israelense.

“Após atirar nos policiais, [o agressor] tentou fugir e os policiais tentaram detê-lo antes de neutralizá-lo, atirando nele”, informou a polícia em um comunicado.

Um corpo jazia coberto por uma lona perto da delegacia e um forte contingente das forças de segurança foi mobilizado no local, indicou um repórter da AFP.

Na Cisjordânia ocupada, seis palestinos foram abatidos na quarta-feira, quatro deles em um ataque de colonos israelenses e outros dois por soldados, assinalou a Autoridade Palestina.

No total, 29 palestinos morreram na Cisjordânia desde o sábado, em incidentes relacionados com o conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas, que atacou o território israelense a partir da Faixa de Gaza.

Segundo os balanços de ambos os lados, a guerra já custou a vida de pelo menos 1.354 palestinos em Gaza e de mais de 1.200 pessoas em solo israelense, assassinadas por milicianos do Hamas.

Além disso, as Forças de Defesa de Israel afirmaram ter encontrado cerca 1.500 corpos de combatentes do Hamas que tinham se infiltrado no país.

