Homem armado exige voo e ameaça pessoas em aeroporto de Fortaleza

Um homem, que se diz policial, entrou armado no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, exigiu um voo e ameaçou pessoas presentes no local. Por conta disso, a área de check-in teve de ser isolada na manhã desta quinta-feira, 3.

Segundo o “g1”, o homem entrou no aeroporto com a arma em punho, se dirigiu até a área de check-in doméstico e disse que queria um voo.

Por conta da ameaça, os funcionários e passageiros foram retirados do local. Equipes da Polícia Militar e da segurança do aeroporto se deslocaram até o local. O homem foi contido pela corporação e encaminhado ao 10° Distrito Policial.

O site IstoÉ entrou em contato com o Aeroporto Internacional de Fortaleza e com as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre o caso, mas não houve resposta até o momento.