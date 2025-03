Homem armado é baleado perto da Casa Branca por Serviço Secreto

WASHINGTON, 9 MAR (ANSA) – Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos atiraram em um homem armado nas proximidades da Casa Branca, em Washington D.C., pouco depois da meia-noite deste domingo (9).

Segundo nota divulgada hoje no X pelo porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, ainda no sábado (8), a polícia havia sido informada sobre a presença de um “suicida” que estava viajando de Indiana para Washington, encontrando-o em “uma rua muito próxima da Casa Branca”.

“Quando os policiais se aproximaram, o indivíduo brandiu uma arma de fogo e um confronto armado aconteceu, durante o qual tiros foram disparados por nosso pessoal”, afirmou o porta-voz.

O indivíduo foi levado ao hospital e seu estado é desconhecido.

Guglielmi acrescentou ainda que “o incidente está sob investigação pela Equipe de Investigações da divisão de Assuntos Internos do Departamento de Polícia Metropolitano, que apura todos os tiroteios envolvendo policiais no Distrito de Columbia”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, não estava na Casa Branca no momento do tiroteio. Ele se encontra em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, onde passa o final de semana. (ANSA).