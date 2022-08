Homem apontado como chefe de milícia é morto em operação na zona oeste do Rio

Da Redação 09/08/2022 - 2:50 Compartilhe

Uma ação da Polícia Civil resultou na morte de Denis Monteiro Marques, conhecido como Borel, apontado como chefe da milícia que comanda as comunidades de Rio das Pedras e Muzema, ambas na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

De acordo com a publicação, policiais civis da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) atuaram na operação desta segunda-feira (8). As duas equipes foram recebidas a tiros, segundo informações.

Borel era o novo chefe da milícia após a prisão de outros homems que estavam no topo da hierarquia da organização. De acordo com a polícia, ele era da Rocinha e chegou a ser aliado do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que comandou a favela por anos e atualmente está preso.

Policiais afirmam que, após receberem tiros, revidaram e o criminoso foi atingido. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. Com ele, encontraram uma pistola, munições, anotações de contabilidade do bando, dinheiro e dois celulares.