Homem agride mulher e leva chutes e cadeirada na sequência em bar no RJ; veja o vídeo

Imagens do circuito interno de segurança de um bar na Zona Oeste do Rio de Janeiro registraram agressões. Um homem aparece dando um tapa na mulher que o acompanhava na mesa, instantes depois ele leva uma cadeirada e chutes de outros clientes no estabelecimento.

É possível ver no vídeo que a mulher leva um tapa na cabeça, o agressor então se levanta da mesa, mas retorna. Apesar de não ter áudio, os gestos dos presentes mostram que o casal conversa, enquanto outros três rapazes da mesa ao lado se levantam quando o homem diz alguma coisa para vítima.

Neste momento, o agressor leva uma cadeirada e chutes. O episódio ocorreu no último dia 1º de junho.

4 homens espancaram um homem que agredida uma mulher em um bar no Recreio.



Não façam isso pessoal! Vai que as agressões resultem em morte.

Estragariam suas vidas sendo presos. Melhor é segurar o agressor e entregá-lo para a polícia.

Mas dá para entender a revolta dos homens. pic.twitter.com/bWWBebDVHA — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) June 12, 2021

Veja também