Homem agride funcionária e quebra balcão da Gol após perder voo

Um passageiro quebrou o balcão da companhia aérea da Gol, no aeroporto de Goiânia, e agrediu uma funcionária da empresa, jogando um computador em sua direção. De acordo com a Gol, o caso aconteceu após o homem chegar em cima da hora e não conseguir embarcar para Manaus. As informações são do Uol.

O passageiro, que não teve a identidade revelada, chegou ao terminal pouco antes das 5h e teria tentado entrar em um voo que decolava às 5h20, ainda conforme a Gol.

Após não conseguir embarcar, ele foi direcionado ao balcão da Gol para remarcar a sua passagem, onde teria agido de forma agressiva. “A partir deste momento, o cliente iniciou agressões verbais contra a equipe de atendimento e a provocar danos materiais nos equipamentos da loja da Gol, inclusive atirando computadores contra uma colaboradora”, afirmou nota da companhia.

A Polícia Militar foi acionada, mas o homem que agrediu a funcionária fugiu do aeroporto e não foi localizado. Um boletim de ocorrência foi aberto pela funcionária e o estado de saúde dela não foi divulgado pela empresa.

