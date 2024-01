Homem acusado de perseguir Shakira é preso na mansão da cantora e alega ser casado com ela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 13:16 Para compartilhar:

Um homem acusado de perseguir Shakira foi preso do lado de fora da mansão da cantora, em Miami, nos Estados Unidos, na segunda, 8. Segundo a polícia, Daniel John Valtier, de 56 anos, recebeu uma ordem restrição da polícia para se afastar da cantora, mas se recusou a cumpri-la. “Ela é minha esposa”, teria dito o homem ao juiz, segundo o jornal Daily Mail. Ele tentou enviar à artista presentes como vinhos, chocolates e brinquedos.

O juiz afirmou estar “preocupado”, pois o homem estaria “delirando”, e o sentenciou a pagar uma fiança de 100 mil dólares, além de ficar longe da artista. O homem já estava no radar da equipe de segurança de Shakira desde dezembro, após fazer postagens em suas redes sociais alegando que se casaria com ela. O suspeito, que é do estado do Texas, ainda se vangloriou de estar na mansão de Shakira, o que acendeu ainda mais as suspeitas. Logo, a polícia foi chamada para o local para efetuar a prisão.

Daniel anunciou em suas redes: “Vou me casar com Shakira, ela quer ser americana como o pai dela e compartilhar o resto da vida dela comigo. Teremos um negócio de caminhões, cantaremos músicas, administraremos e teremos uma corporação de fabricação de roupas em todo o mundo”, escreveu.

Daniel Valtier também foi acusado de tentar roubar um veículo alugado e de não pagar a corrida de táxi até a casa da artista. Ele já havia sido preso por acusações que incluem drogas, agressão agravada, dirigir embriagado e intoxicação pública.

