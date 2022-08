Homem acusado de estuprar os próprios filhos é detido em São Paulo

Acusado de estuprar os próprios filhos, de três e sete anos, um homem, de 46 anos, foi detido por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói na última segunda-feira (01). As informações são do EXTRA.







Durante a investigação, os agentes apreenderam duas cartas escritas por uma das crianças, com um desesperado pedido de socorro, além de relato dos abusos. Conforme as autoridades, o acusado coagia as vítimas a não relatarem os abusos sofridos, sob ameaças de matar a mãe e a avó delas.

Além das cartas, os policiais localizaram uma bolsa contendo preservativos, remédios para disfunção erétil e lubrificantes íntimos, que seriam do suspeito.

Conforme testemunhas, o suspeito se aproveitava da ausência da mãe de seus filhos para abusar sexualmente das crianças. Ao presenciar um desses atos de violência, a mãe procurou a delegacia, onde realizou uma denúncia contra o criminoso.

De acordo com as autoridades do Rio de Janeiro, a prisão do criminoso só foi possível graças ao trabalho de inteligência e integração com as empresas que operam a base petrolífera na Bacia de Santos, em São Paulo, onde o suspeito foi capturado.