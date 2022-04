Homem acusado de calote em bar de Goiás é preso pelo mesmo crime em TO

Ruan Pamponet Costa, de 42 anos, foi preso nesta quinta-feira (21) suspeito de dar um golpe em um restaurante em Palmas (TO). O homem já havia sido detido no último sábado (16), após praticar o mesmo crime em Goiânia (GO). As informações são do G1.





Ruan foi liberado da cadeia há dois dias e uma das condições impostas pela juíza era a de que ele não frequentasse bares, prostíbulos e locais de má fama para evitar novos calotes. De acordo com o Bar e Restaurante Dona Maria Beach, de Palmas (TO), o suspeito consumiu mais de R$ 5,2 mil em produtos e serviços e fingiu passar mal para não pagar a conta.

Ruan estava no estabelecimento com outras pessoas, quando os atendentes começaram a desconfiar. Em nota ao G1, a assessoria do bar explicou que decidiu pedir o pagamento parcial para continuar servindo a mesa. No entanto, Ruan teria agido do mesmo modo que havia feito em um bar de Goiânia.

A Polícia Militar foi acionada e Ruan foi novamente preso. “O Dona Maria Beach lamenta ter sido mais uma vítima da ação do estelionatário e confia que a justiça será feita para impedir que os golpes, que ocorrem desde 2014, continuem ocorrendo”, diz a nota da assessoria do bar.

Golpe em vários estados

De acordo com a Polícia Militar, Ruan foi preso no sábado (16) após fingir passar mal para não pagar conta de mais de R$ 6 mil em bar de Goiânia (GO). Conforme a comanda, o homem pediu vários tipos de bebidas alcoólicas, como uísque, cervejas e gin, além de carnes.

Segundo a Justiça, Ruan Pamponet é investigado por golpes em outros bares do País. Além de Goiás, ele já teria cometido o mesmo crime em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal). Em cidades do nordeste, ele teria dado calotes de R$ 2 mil e R$ 4 mil.