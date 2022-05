Homem acusado de agredir humorista Dave Chappelle se declara inocente no tribunal

Isiah Lee, de 23 anos, se declarou inocente das quatro acusações que sofre após ter atacado o humorista Dave Chappelle durante uma apresentação em Los Angeles nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (6), ele compareceu a um tribunal para se defender no caso.





O agressor é acusado por quatro contravenções de acordo com a promotoria da cidade de Los Angeles, inclusive agressão e posse de arma com intenção de agreddir. A fiança foi colocado em US$ 30 mil e Lee não pode chegar a menos de 90 metros de Chappelle. O homem vai retornar ao tribunal no dia 20 de maio.

Lee afirma que não ameaçou Chappelle com a arma e que foi ferido no incidente, quando acabou dominado por seguranças e integrantes do espetáculo. No tribunal, ele apareceu com um olho inchado.

O staff de Chappelle afirmou que o comediante está e vai seguir cooperando com a investigação policial sobre o incidente.