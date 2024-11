Homem aciona Procon de Porto Alegre após ficar quatro anos sem encontros no Tinder

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 14:50 Para compartilhar:

Um homem acionou o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Porto Alegre (RS) duas vezes em outubro após pagar por um recurso do Tinder e ficar quatro anos sem conseguir um encontro. O órgão municipal relatou que aguarda uma manifestação da plataforma para dar prosseguimento ao caso.

De acordo com o Procon, a avaliação é de que o pagamento por impulsionamento de perfil não garante que o usuário conseguirá um “match”. As informações são do programa “Bora Brasil”, da “Rede Bandeirantes”.

O site IstoÉ tentou contato com o Tinder para obter um posicionamento sobre o caso, mas não recebeu resposta até o momento de publicação desta notícia. O texto será atualizado caso haja retorno. O espaço segue aberto para manifestação.