Home Depot supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre fiscal

A Home Depot superou expectativas de lucro e receita em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 31 de julho), segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 16.

A varejista americana especializada em produtos para o lar e construção civil informou que teve lucro líquido de US$ 5,17 bilhões no trimestre, equivalente a US$ 5,05 por ação, ante ganho de US$ 4,81 bilhões (US$ 4,53 por ação) no igual período do ano passado. O resultado por ação superou o consenso de US$ 4,95 de analistas consultados pela FactSet.

Na mesma comparação, a receita da Home Depot cresceu 6,5%, a US$ 43,79 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 43,36 bilhões.

Para o ano fiscal de 2022, a Home Depot manteve expectativas de avanço nas vendas de cerca de 3% e de ganho no lucro por ação em torno de 5%.