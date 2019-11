Home Depot decepciona com balanço trimestral e ação cai mais de 5% no pré-mercado

A Home Depot divulgou hoje seu balanço do terceiro trimestre fiscal (encerrado em 3 de novembro), que mostrou lucro acima das expectativas, mas decepcionou em termos de vendas.

A varejista americana especializada em produtos para o lar e construção civil informou que teve lucro de US$ 2,77 bilhões no terceiro trimestre fiscal, equivalente a US$ 2,53 por ação, 3% menor que o de igual período do ano passado, mas acima do consenso de US$ 2,52 por ação de analistas consultados pela FactSet.

Na mesma comparação, a receita da Home Depot subiu 3,5%, a US$ 27,22 bilhões, mas o número ficou abaixo da projeção da FactSet, de US$ 27,53 bilhões.

Como resultado, a empresa reduziu sua projeção de avanço nas vendas do ano fiscal de 2019, de 2,3% para 1,8%.

Às 9h16 (de Brasília), a ação da Home Depot, que tem o quarto maior peso no índice Dow Jones, caía 5,11% nos negócios do pré-mercado em Nova York. A queda, por sua vez, pressionava o Dow Jones futuro, que subia 0,14%, a 28.047 pontos, após tocar mais cedo a máxima intraday de 28.128 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.