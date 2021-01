Holstein Kiel faz história ao derrubar o Bayern nos pênaltis na Copa da Alemanha

Fin Bartels jogou por muitos anos no Werder Bremen e jamais havia marcado um gol diante do Bayern de Munique. Nesta quarta-feira, o meia de 33 anos fez história pelo pequeno Holstein Kiel ao anotar no tempo normal e cobrar o último pênalti, que garantiu a equipe da segunda divisão nas oitavas de final da Copa da Alemanha. Após buscar o empate por 2 a 2 no último minuto, seu time se segurou o adversário na prorrogação e surpreendeu o campeão de tudo no país com os 6 a 5 nas penalidades, em casa.

A festa enorme dos jogadores, pulando abraçados após a cobrança do último pênalti, mostra o tamanho da façanha do Holstein Kiel. Logo em seu primeiro jogo oficial diante do Bayern, fez o que poucos conseguem na Alemanha: eliminar o gigante campeão na segunda fase da competição. Desde 2001 o Bayern não caía tão precocemente na Copa da Alemanha. Sai após deixar a desejar ao longo dos 120 minutos de bola rolando no Holstein Stadium.

O técnico Hans-Dieter Flick optou por iniciar a partida com apenas cinco titulares. Mesmo assim, o Bayern saiu na frente do marcador. Müller serviu Gnabry, que fez 1 a 0 com 14 minutos.

Bartels igualou o marcador aos 25, dando esperanças ao pequeno Holstein. Mas Sané voltou a dar vantagem para o atual campeão. A vaga parecia encaminhada quando, no último minuto, Wahl igualou o placar e levou a disputa da vaga para a prorrogação.

Foram 30 minutos sem gols e decisão nas penalidades. O Bayern, depois de falhar nos 120 minutos, apostava no goleiro Neuer, especialista em pegar pênaltis. Mas o gigante não conseguiu pegar nenhuma na série inicial. Com 5 a 5, a decisão foi para batidas alternadas. Roca perdeu e Bartels foi preciso para garantir a festa do Holstein.

