Hollywood terá primeira greve de atores e roteiristas desde 1960

HOLLYWOOD, 13 JUL (ANSA) – Hollywood viverá, a partir desta sexta-feira (14), a primeira greve conjunta de atores e roteiristas desde 1960.

O sindicato Sag-Aftra, que representa profissionais de mídia, oficializou a decisão que vai unir os artistas aos colegas escritores, que já paralisam a indústria americana do entretenimento desde o início de maio.

“Depois de mais de quatro semanas de negociação, a associação que representa os principais estúdios de produção e streaming – entre eles Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony e Warner Bros Discovery – não se mostrou disponível a nos oferecer um acordo justo”, disse o sindicato.

“Nossos representantes investiram todos os dias para chegar a um acordo que protegesse atores e artistas. Na última década, nossa remuneração foi gravemente prejudicada pela ascensão do streaming. Além disso, a inteligência artificial representa uma grave ameaça às profissões criativas e todos os profissionais merecem um contrato que os proteja da exploração da imagem e talento sem consenso e retribuição”, acrescentou o sindicato em comunicado.

Os estúdios lamentaram, em nota, a paralisação: “Estamos tristes pelo fato de que a Sag-Aftra tenha decidido abandonar as reuniões. Foi uma escolha do sindicato, não nossa. Recusou nossa oferta de um aumento histórico do salário mínimo e direitos autorais, tetos mais altos de contribuição previdenciária e sanitária e uma proteção revolucionária sobre inteligência artificial”.

A associação também fala sobre efeitos da greve: “Uma situação que vai agravar as dificuldades econômicas de quem trabalha na indústria do espetáculo e depende dela para o próprio sustento”.

Em meio às repercussões, a presidente da Sag-Aftra, Fran Dresher, tem sofrido críticas por uma viagem feita à Itália, para os desfiles da Dolce & Gabbana, na Puglia, durante as negociações. A atriz de 65 anos apareceu em uma foto publicada por Kim Kardashian no Instagram.

O ator Kirk Acevedo, conhecido pelo filme “Insidious”, polemizou: “A presidente do meu sindicato relaxa na Itália enquanto negociamos. A impressão é terrível”.

Eric Lange, do seriado “Perry Mason”, também criticou: “Tem gente correndo o risco de perder a casa, o seguro de saúde e muito mais, e você vai comemorar com Kim na Itália. Incrível e indefensável”.

O sindicato defendeu a presidente em nota, afirmando que a participação no evento “era conhecida pelo comitê de negociações e ela participou todos os dias das tratativas, pessoalmente e via Zoom”.

O anúncio de greve já começa a gerar consequências para a agenda do show business: segundo a revista Variety, a première britânica do novo longa “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, marcada para a noite desta quinta-feira (13), vai ser adiantada em uma hora.

A ideia é que as estrelas do filme, como Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh, possam posar para fotos e dar entrevistas sem furar a greve, que começa à meia-noite. (ANSA).

