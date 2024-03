Hollywood celebra sua grande festa do Oscar com ‘Oppenheimer’ como favorito

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 20:24 Para compartilhar:

As estrelas do cinema inundaram Hollywood na tarde deste domingo (10) para celebrar a 96ª edição dos Prêmios Oscar, com o aclamado “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, como o favorito a melhor filme.

A maior celebração do cinema começou com a apresentação – pela quarta vez – do comediante Jimmy Kimmel, que dedicou o início de seu monólogo a “Barbie”, o filme de maior bilheteria do ano passado.

Sua participação elogiada no ano passado ajudou a aumentar a audiência para quase o dobro do registrado durante a pandemia.

No entanto, protagonista ao lado da mítica boneca de um lançamento de sucesso nos cinemas (fenômeno apelidado de “Barbenheimer”), “Oppenheimer”, o filme sobre o pai da bomba atômica, é o grande favorito para levar para casa o prêmio da Academia de melhor filme, além de outras estatuetas.

Combinando um diretor renomado, um elenco impecável, um sucesso comercial e crítico, além de um tema relevante, “não há nenhuma razão para prever outra coisa”, disse à AFP o colunista de premiações do The Hollywood Reporter, Scott Feinberg.

Para o editor de prêmios da Variety, Clayton Davis, “Oppenheimer” é a aposta mais clara para ganhar o Oscar de Melhor Filme desde o último filme de “O Senhor dos Anéis”, há duas décadas.

Especialistas estimam que a produção ganhará nas categorias Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante (para Robert Downey Jr.), Melhor Roteiro Adaptado, além de diversos prêmios técnicos, desde fotografia e edição, até som e trilha sonora.

Também é provável que seu protagonista, Cillian Murphy, fature a estatueta de Melhor Ator, categoria na qual Paul Giamatti também se apresenta forte em “Os Rejeitados”.

“Tem tudo, a escala, o alcance, a relevância (…) Este é o ano para ‘Oppenheimer'”, afirmou um dos votantes do Oscar sob condição de anonimato.

– Melhor Atriz em suspense –

Nenhuma categoria é mais difícil de prever do que a de Melhor Atriz.

Emma Stone, que já possui um Oscar por “La La Land”, é elogiada por sua performance impressionante e ousada em “Pobres Criaturas”.

Entretanto, Lily Gladstone, de “Assassinos da Lua das Flores”, tem ao seu lado não só a influência do diretor Martin Scorsese, mas também o peso da história. Ela pode se tornar a primeira americana com raízes indígenas a ganhar um Oscar como atriz.

“Gladstone contracenou com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, estes atores enormes, e ela foi o coração do filme”, disse o membro da Academia anônimo.

Além disso, “não se pode subestimar Sandra Hüller (…) Ela é a Cinderela”, acrescentou. Hüller é o protagonista do drama francês “Anatomia de Uma Queda”, favorito para Melhor Roteiro Original.

– No ritmo de “Barbie” –

E quanto a “Barbie”, lançado no mesmo dia que “Oppenheimer” no ano passado, gerando uma bilheteria dupla de US$ 2,4 bilhões (R$ 11,9 bilhões na cotação atual) em todo o mundo?





Concorrendo aos prêmios técnicos de Melhor Figurino, também tem duas indicações na categoria Melhor Canção Original.

Tanto “What Was I Made For”, de Billie Eilish, quanto a balada poderosa “I’m Just Ken”, cantada pelo indicado ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, Ryan Gosling, serão tocadas ao vivo na gala de domingo.

Margot Robbie, que interpreta a boneca mais famosa de todos os tempos, recebeu uma indicação como produtora em Melhor Filme, America Ferrera concorre como Melhor Atriz Coadjuvante, e Greta Gerwig vislumbra o Melhor Roteiro Adaptado.

Com isso, o elenco e a equipe de “Barbie” devem inundar de rosa o famoso tapete vermelho do Oscar, mesmo que saiam de mãos vazias.

Da’Vine Joy Randolph (“Os Rejeitados”) é a favorita ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, enquanto a sátira racial “Ficção Americana” pode atrapalhar a festa de “Oppenheimer” na categoria Melhor Roteiro Adaptado.

O Melhor Filme Internacional parece pesar para “Zona de Interesse”, o drama britânico sobre Auschwitz. Mas “A Sociedade da Neve” não fica muito atrás, na produção espanhola que aborda os dramáticos 72 dias que os jovens de uma equipe uruguaia de rugby viveram na Cordilheira dos Andes em 1972, quando o seu avião caiu e foram dados como mortos.

A trama dirigida pelo espanhol J.A. Bayona também está indicada a Melhor Maquiagem, na qual o lendário Kazu Hiro, responsável por “Maestro”, é o favorito.

Uma vitória de “20 Dias em Mariupol” como Melhor Documentário, na qual também concorre o chileno “Memória Infinita”, de Maite Alberdi, poderia trazer a atenção de volta para a guerra na Ucrânia.

Já no quesito desenho animado, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” domina as apostas para Melhor Animação, em que também concorre “O Menino e a Garça”, do japonês Hayao Miyazaki.

