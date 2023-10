Holding de Berlusconi desmente venda do Monza a fundo japonês

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2023 - 9:18 Para compartilhar:

MONZA, 19 OUT (ANSA) – A Fininvest, holding fundada por Silvio Berlusconi, desmentiu nesta quinta-feira (19) as informações sobre a venda do clube italiano Monza a um fundo japonês, tema de uma nota no jornal La Repubblica.

“Se trata de notícia absolutamente falsa e completamente destituída de qualquer fundamento. Não há nenhum diálogo em andamento com uma contraparte japonesa, não foi feita nenhuma devida diligência, não foi colocada nenhuma base para uma negociação”, disse um porta-voz da Fininvest.

Fontes próximas ao grupo também observaram que a notícia “sai em coincidência com as eleições suplementares para o Senado” no colégio de Monza e Brianza, onde havia sido eleito Silvio Berlusconi.

O candidato de centro-direita à sucessão é Adriano Galliani, que assumiu a diretoria do Monza com Silvio Berlusconi quando o ex-premiê adquiriu o time em 2018. O pleito ocorre no próximo domingo (22) e na próxima segunda-feira (23). (ANSA).

