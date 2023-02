Holding Abra vai investir na Gol para viabilizar reorganização societária

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 11:03 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A holding Abra, anunciada em maio do ano passado para reunir as operações da Gol com a Avianca, vai investir na companhia aérea brasileira por meio de uma combinação de operações que incluem emissão de títulos de dívida e injeção de dinheiro.

A emissão dos títulos de dívida com vencimento em 2028 será garantida por propriedade intelectual e pela Smiles –marca do programa de fidelidade da Gol–, “os quais foram avaliados por um terceiro avaliador em aproximadamente 3,7 bilhões de dólares”, afirmou a companhia aérea brasileira em fato relevante nesta terça-feira.

Além disso, há ainda “compartilhamento de garantias em relação a direitos de propriedade intelectual, marca e peças de reposição da Gòl, os quais foram avaliados por um terceirizado avaliador em aproximadamente 1,5 bilhão de dólares”, acrescentou a companhia.





Os controladores da Gol e da colombiana Avianca anunciaram em maio passado a formação da holding Abra sob a qual os dois grupos de aviação vão compartilhar a mesma plataforma de negócios.

O novo grupo tinha expectativa de que o negócio fosse concluído no segundo semestre de 2022, reunindo operações da Gol, maior companhia aérea do Brasil, e da Avianca, um dos maiores grupos sul-americanos de aviação, com operações na Colômbia, Equador e El Salvador e rotas para América do Norte, Europa e América Central.

Mas no fato relevante desta terça-feira, a Gol afirmou que a implementação da reorganização societária para a formação da Abra “não foi finalizada até a presente data”, e que o processo está condicionado a uma série de fatores, incluindo as transações anunciadas nesta terça-feira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias