Holcim confirma plano de cindir e listar unidade na América do Norte; em Zurique, ação salta 4%

A multinacional suíça Holcim anunciou planos de cindir e listar seus negócios na América do Norte, como havia antecipado o The Wall Street Journal. Em comunicado divulgado no domingo (28), a Holcim disse que pretende completar a listagem de sua unidade na América do Norte no primeiro semestre de 2015.

A Holcim, que tem sede na comuna suíça de Zug, é um grande fornecedor de cimento e concreto na América do Norte. Em 2022, a unidade gerou 35% das vendas líquidas totais de mais de 29 bilhões de francos suíços (US$ 33,6 bilhões) da controladora.

Por volta das 10h10 (de Brasília), a ação da Holcim saltava mais de 4% na Bolsa de Zurique. *Com informações da Dow Jones Newswires.

