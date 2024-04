Holandesa Royal Philips chega a acordo de US$ 1,1 bi nos EUA e ação sobe quase 30% em Amsterdã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 14:29 Para compartilhar:

A Royal Philips informou que chegou a um acordo de US$ 1,1 bilhão nos Estados Unidos, relacionado a ventiladores Respironics, além de reafirmar suas expectativas de resultados para todo o ano atual. A ação da companhia holandesa de tecnologia em saúde avançou 29,35% nesta segunda-feira, na Bolsa de Amsterdã.

A empresa afirmou que o acordo se relaciona a um litígio nos EUA, mas não admitiu nenhuma falha ou risco causado por seus aparelhos em foco no processo.

Ela também disse que concordou em pagar 540 milhões de euros (US$ 577,4 milhões) a seguradoras para cobrir perdas relacionada ao mesmo produto, o que deve estar registrado no balanço do segundo trimestre, com pagamento antecipado ainda para este ano.

A Philips registrou prejuízo líquido de 999 milhões de euros no primeiro trimestre, após prejuízo de 665 milhões de euros em igual período do ano passado. O consenso obtido no site da companhia era de 64 milhões de euros.

As vendas, porém, tiveram alta de 2% em uma base comparável, a 4,14 bilhões de euros, ante previsão de 14,5 bilhões de euros.

O lucro ajustado antes de juros, impostos e depreciação foi de 388 milhões de euros, acima da previsão do mercado, de 361 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.