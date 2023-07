Holandesa Arantxa Rus é campeã do WTA 250 de Hamburgo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 14:05 Compartilhe

A tenista holandesa Arantxa Rus, número 60 do mundo, se sagrou campeã do WTA 250 de Hamburgo neste sábado (29), ao derrotar na final a jovem alemã Noma Noha Akugue (207ª), grande surpresa do torneio.

Rus fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 7-6 (7/3), em uma hora e 45 minutos.

Akugue, de 19 anos e nascida em Hamburgo, participou como convidada do quadro principal do torneio, seu primeiro no circuito da WTA.

A russa Diana Shnaider (101ª) e a italiana Martina Trevisan (76ª), semifinalista de Roland Garros em 2022, foram algumas das vítimas que a alemã deixou pelo caminho até a final.

Rus, por sua vez, se mostrou “muito orgulhosa” por conquistar aos 32 anos seu primeiro título WTA.

