Holandês Van Rijthoven derrota Medvedev e conquista seu primeiro título do ATP

(Reuters) – O holandês Tim van Rijthoven finalizou uma partida dos sonhos no Libema Open, neste domingo, ao derrotar Daniil Medvedev por 6-4 e 6-1 na final em ‘s-Hertogenbosch.

Van Rijthoven, atual 205º no ranking mundial, nunca havia vencido uma partida no torneio ATP Tour até esta semana, bateu o terceiro cabeça de chave Taylor Fritz e o segundo cabeça de chave Felix Auger-Aliassime antes da vitória sobre Medvedev em 65 minutos, garantindo seu primeiro título.





O tenista de 25 anos bateu Medvedev quatro vezes e quando o rebate do russo no ponto do campeonato acertou a rede, Van Rijthoven afundou na grama enquanto a torcida celebrava seu primeiro campeão holandês em casa em 19 anos.

“Parabéns Tim, semana incrível. Primeira vez em um torneio ATP (final) e imediatamente você destrói o número dois do mundo em dois sets”, disse Medvedev após receber o troféu de vice-campeão.

“Não sei como é, então deve ser uma sensação boa!”, acrescentou Medvedev, atual campeão do Aberto dos Estados Unidos.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)