Holandês Arne Slot será o novo técnico do Liverpool

Atual técnico do Feyenoord, o holandês Arne Slot confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17) que assumirá o Liverpool na próxima temporada, em substituição a Jürgen Klopp.

“Ainda não existe anúncio oficial, mas posso confirmar que serei o treinador [do Liverpool] na próxima temporada”, declarou Slot aos jornalistas, dois dias antes do duelo contra o Excelsior Rotterdam pelo Campeonato Holandês.

Slot, de 45 anos, é um adepto do futebol ofensivo no mais puro estilo holandês. Depois de passar por AZ Alkmaar (2019-2020) e Feyenoord (desde 2021), o Liverpool marcará sua estreia em uma das grandes ligas europeias.

Seu nome não foi o primeiro a circular como possível substituto de Klopp, que no início deste ano anunciou sua saída do Liverpool, onde chegou em outubro de 2015, alegando estar “sem energia” para continuar.

O primeiro especulado foi o espanhol Xabi Alonso, ex-jogador do Liverpool e sensação da temporada europeia ao conduzir o Bayer Leverkusen ao título inédito do Campeonato Alemão.

Outros nomes que surgiram foram o de Rúben Amorim, campeão português pelo Sporting de Lisboa, e do italiano Roberto De Zerbi, do Brighton.

Segundo a imprensa especializada, o Liverpool pagou 11 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual) ao Feyenoord para liberar o treinador dos dois anos que ainda tem de contrato.

“A era Arne Slot chega a seu fim”, escreveu o próprio Feyenoord na rede social X.

A missão não será fácil para Slot, dado o grande carisma de Klopp, que no domingo viverá seu último jogo em Anfield e que é uma figura especialmente querida no Liverpool.

Com Klopp como treinador, o Liverpool viveu momentos inesquecíveis, especialmente com o título do Campeonato Inglês em 2020 (o primeiro em três décadas) e o da Liga dos Campeões em 2019, 14 anos depois do “milagre de Istambul” contra o Milan.

