Holanda x Ucrânia: saiba onde assistir e prováveis escalações Equipe de Frank De Boer não vai contar com o zagueiro De Ligt, enquanto a Ucrânia chega com moral após bom desempenho nas Eliminatórias e amistosos

Holanda a Ucrânia entram em campo neste domingo pela Eurocopa. Pelo Grupo C do torneio, que também conta com Macedônia do Norte e Áustria, as equipes se enfrentam para estrear com pé direito na competição. As duas seleções tiveram boa campanha nas Eliminatórias e vem de bons resultados nos últimos amistosos.

HOLANDA

Fora da última Copa do Mundo, a seleção de Frank De Boer busca retormar o prestígio na Eurocopa. Após se classificar sem sustos nas eliminatórias, a equipe chega como favorita do grupo. Nos últimos dois amistosos, somou um empate e uma vitória. Para a estreia, a seleção não poderá contar com o zagueiro Matthjis De Ligt, que se recupera de lesão na coxa.

“Cedo demais para ele. Vamos ver para o próximo jogo. Esperamos que o torneio dure muito tempo para nós e então vamos realmente precisar dele. Se fosse a final, provavelmente o teríamos escolhido, mas agora não vamos correr riscos desnecessários”, disse o treinador Frank De Boer, em coletiva pré-jogo neste sábado.

UCRÂNIA

Sob comando do ídolo nacional Andriy Schevchenko, a Ucrânia surpreendeu nas Eliminatórias da Euro e se classificou em primeiro do grupo, que também tinha Portugal e Sérvia. Nos dois últimos amistosos que jogou, goleou o Chipre por 4 a 0 e bateu a Irlanda do Norte, por 1 a 0. O técnico rasgou elogios ao time holandês.

“Não preparamos nada de especial para nenhum adversário específico. A Holanda não tem pontos fracos em nenhuma posição; De Boer tem jogadores de qualidade, mas vamos nos concentrar acima de tudo no nosso jogo”, disse Schevchenko em coletiva antes da partida.

+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa



FICHA TÉCNICA



Holanda x Ucrânia

Eurocopa – Grupo C – Rodada 1



Data e horário: 13/06/2021; 16h (Brasília)

Local: Johan Cruyff Arena (HOL)

Árbitro: Felix Brych (ALE)

Transmissão: SporTV

PROVÁVEIS TIMES



HOLANDA (Técnico: Frank De Boer)

Stekelenburg; Dumfries, Aké, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Weghorst, Depay

UCRÂNIA (Técnico: Andriy Schevchenko)

Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Malinovskyi, Yaremchuk

E MAIS:

E MAIS:

Veja também