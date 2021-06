Holanda x Escócia: onde assistir e prováveis escalações Seleções enfrentam-se nesta quarta-feira em amistoso preparatório para a Eurocopa, que terá início em doze dias

Nesta quarta-feira, Holanda e Escócia se enfrentam em amistoso preparatório para a Eurocopa no Estádio Algarve, localizado na cidade Faro, em Portugal. O confronto, que terá início às 15:45h (de Brasília), serve para avaliar o desempenho dos times antes da grande competição entre seleções do continente europeu, que começa em doze dias.

A Holanda chega no confronto após boas partidas no mês de março pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na época, foram duas vitórias contra Letônia e Gibraltar, além de uma derrota para a Turquia. Contra a Escócia, a Laranja espera começar uma boa sequência até a Eurocopa.

Os escoceses querem um cenário melhor do que aquele visto em março nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na época, foram dois empates contra Áustria e Israel, e uma vitória contra as Ilhas Faroés. A Holanda pode ser uma grande adversária para estabelecer o início de uma boa Eurocopa em 2021.

FICHA TÉCNICA

HOLANDA x ESCÓCIA

Data e horário: 02/06/2021, às 15:45h (de Brasília)

Local: Estádio Algarve, em Faro (POR)

Árbitro: Vitor Ferreira (POR)

Assistentes: Bruno Alves Jesus (POR) e Tiago Costa (POR)

Onde assistir: Estádio TNT Sports

HOLANDA (Treinador: Frank de Boer)

Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, de Vrij e Aké; de Jong, Klaassen e Wijnaldum; Berghuis, Depay e Luuk de Jong.

ESCÓCIA (Treinador: Steve Clarke)

Marshall; Cooper, Hanley e Tierney; O’Donnell, McGinn, McTominay, McGregor e Robertson; Adams e Dykes.

