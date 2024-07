Holanda vira sobre Turquia (2-1) e vai enfrentar Inglaterra nas semis da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2024 - 19:06 Para compartilhar:

A Holanda venceu a Turquia por 2 a 1 neste sábado (6), de virada, no Estádio Olímpico de Berlim, e se classificou à semifinal da Eurocopa para enfrentar a Inglaterra, que mais cedo passou pela Suíça nos pênaltis.

Com uma atmosfera espetacular na capital alemã, os turcos saíram na frente com um gol de cabeça de Samet Akaydin (35′) no primeiro tempo, mas os holandeses conseguiram a virada na etapa complementar marcando com Stefan De Vrij (70′) e Mert Müldür (76′ contra).

Campeã europeia em 1988, a Holanda vai disputar sua primeira semifinal continental desde 2004.

“Estou muito orgulhoso desses caras, de ver sua reação. Demos tudo o que tínhamos. Agora é hora de descansar e nos prepararmos para outro jogo duro”, ressaltou o capitão da ‘Oranje’, Virgil Van Dijk.

O jogo deste sábado foi disputado com a presença no estádio do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, após uma tensão diplomática com a Alemanha.

Horas antes, a polícia de Berlim deteve uma marcha de torcedores que faziam em massa um gesto associado aos ‘Lobos Cinzentos’, grupo de extrema direita turco.

O mesmo gesto foi feito pelo zagueiro Merih Demiral para comemorar seus gols contra a Áustria nas oitavas de final. O jogador acabou sendo punido pela Uefa.

– Turquia sai na frente –

Agressiva na marcação, muito concentrada na defesa e decisiva nos lances de bola parada, a Turquia encurralou a Holanda no primeiro tempo.

Arda Güler levantou a bola na área e Samet Akaydin apareceu na segunda trave para abrir o placar de cabeça.

Güler, de 19 anos, se despede como um dos destaques do torneio. A jovem promessa do Real Madrid foi o autor de um golaço contra a Geórgia iniciou as jogadas dos gols da Turquia contra a Áustria (2 a 1).

No segundo tempo, ele quase fez o segundo dos turcos com um chute de longe que acertou a trave do goleiro (55′) Bart Verbruggen.

A essa altura, o técnico da ‘Oranje’, Ronald Koeman, já tinha reforçado o ataque de sua equipe trocando Steven Bergwijn por Wout Weghorst.

A entrada de Weghorst teve impacto imediato, ajeitando uma bola de cabeça que Memphis Depay não alcançou por centímetros (51′). Minutos depois, ele recebeu na área e finalizou para a defesa de Mert Günok.

A pressão da Holanda transformou o jogo em um duelo de ataque contra defesa, com os turcos tentando segurar o resultado com o apoio das arquibancadas.

– Holanda vira em 6 minutos –

Enfim, o esforço holandês foi recompensado quando Depay cruzou pela direita e De Vrij testou firme para empatar (70′).

E a virada veio seis minutos depois, quando Gakpo apareceu entre dois defensores para dividir com Müldür antes de a bola entrar (76′).

Em desvantagem no placar, a Turquia partiu para cima e chegou perto de empatar. Micky Van de Ven salvou em cima da linha um chute de Mehmet Celik e Cenk Tosun mandou para fora de cabeça (88′).

Nos acréscimos, Verbruggen fez grande defesa em finalização à queima-roupa do ataque turco.

