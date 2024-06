Holanda vence Polônia de virada (2-1) em sua estreia na Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2024 - 13:02 Para compartilhar:

A Holanda conseguiu uma vitória suada de virada por 2 a 1 sobre a Polônia neste domingo (16), em Hamburgo, em sua estreia na Euro-2024 pelo Grupo D, que conta também com França e Áustria.

O atacante Adam Buksa compensou a ausência do astro Robert Lewandowski, lesionado e fora desta primeira partida, abrindo o placar com uma cabeçada após um escanteio (16′).

Mas Cody Gakpo contou com a sorte para empatar, com um chute que foi desviado (29′) e Wout Weghorst, que havia acabado de entrar, deu a vitória à ‘Oranje’ com um disparo de pé esquerdo na reta final (83′).

O atacante grandalhão do Hoffenheim ficou famoso após a partida das quartas de final da Copa do Mundo do Catar-2022, em que a Argentina venceu a Holanda nos pênaltis, um confronto muito tenso que terminou com uma discussão entre Weghorst e Lionel Messi nos vestiários.

“Qué mirás bobo?” (algo como ‘O que você está olhando, seu estúpido?’), disse Messi ao holandês durante uma entrevista para a televisão.

– “Cenário dos sonhos” –

“Estou muito feliz, é indescritível, principalmente com este final tão especial. É o cenário dos sonhos a nível pessoal”, comemorou Weghorst neste domingo.

A vitória sobre a Polônia premiou os méritos em campo da Holanda, que dominou a partida através de uma intensa pressão.

Apesar de terem criado as melhores oportunidades, os jogadores comandados pelo técnico Ronald Koeman tiveram de esperar até os últimos minutos de um jogo em que a Polônia mostrou ser uma equipe sólida e competitiva, apesar das ausências de Lewandowksi e Arkadiusz Milik, outro dos seus atacantes.

Buksa, de 27 anos e que costuma ser reserva, colocou os holandeses contra as cordas com uma bela cabeçada, aproveitando a primeira chance dos poloneses.

No entanto, a Holanda superou o golpe e a sua insistência foi recompensada com um disparo de fora da área do atacante do Liverpool, Gakpo, que foi parar no fundo da rede depois de desviar no zagueiro polonês Bartosz Salamon.

Os holandeses mostraram seus múltiplos recursos ofensivos no segundo tempo, com chances do meia-atacante Simmons (55′), do lateral-direito Dumfries (65′) e do zagueiro De Vrij (74′).

Mas só com a entrada de um especialista da área é que conseguiram decidir a partida.

Depois de entrar aos 81 minutos, Weghorst surgiu como o salvador dois minutos depois, com um chute de dentro da área.

Após esta vitória, a Holanda enfrentará na próxima sexta-feira a França, a grande favorita do torneio e que estreia nesta segunda-feira (17) contra a Áustria.

jde/fbx/eb/mcd/aam