Holanda vence Grécia e aumenta chances de ir à Eurocopa de 2024

A Holanda venceu a Grécia por 1 a 0 nesta segunda-feira (16), em Atenas, graças a um gol de pênalti nos acréscimos, e aumentou suas chances de classificação para a Eurocopa de 2024.

Com a vitória, os holandeses passam a ocupar a segunda posição do Grupo B das Eliminatórias com os mesmos 12 pontos da seleção grega, que tem um jogo a mais.

Depois da derrota em Amsterdã na última sexta-feira por 2 a 1 para a França, já classificada, a ‘Oranje’ sofreu para bater a Grécia.

No primeiro tempo, os holandeses perderam a chance de abrir o placar em uma cobrança de pênalti de Wout Weghorst que foi salva pelo goleiro Odysseas Vlachodimos (28′).

Na reta final, mais um pênalti foi marcado a favor da ‘Orange’, e dessa vez o zagueiro e capitão Virgil Van Dijk não desperdiçou para marcar o gol da vitória (90’+3).

Para a Grécia, esta foi a primeira derrota em casa desde a chegada do técnico uruguaio Gustavo Poyet, em fevereiro de 2022.

Irritado com o resultado, que reduz consideravelmente as chances de classificação da seleção grega, Poyet acabou sendo expulso pelo árbitro.

Nas últimas duas rodadas do grupo B, a Holanda recebe a Irlanda em 18 de novembro e visita Gibraltar três dias depois, enquanto a Grécia tem apenas o jogo contra a França, no dia 21 de novembro.

