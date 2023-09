Holanda vence Grécia (3-0) e assume 2º lugar do Grupo B das Eliminatórias da Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 18:08 Compartilhe

A Holanda obteve um triunfo muito importante em sua campanha rumo à Euro-2024: a ‘Oranje’ venceu com tranquilidade a Grécia por 3 a 0, nesta quinta-feira (7) em Eindhoven, e tomou dos gregos o segundo lugar no grupo B das Eliminatórias para o torneio continental.

Após a derrota por 4 a 0 sofrida em sua visita à França na primeira rodada, em 24 de março, os holandeses venceram a fraca seleção de Gibraltar por 3 a 0 alguns dias depois e não jogaram no grupo na janela de junho, por estarem disputando o ‘Final 4’ da Liga das Nações, onde foi anfitriã e terminou em quarto lugar.

Por isso, este duelo contra a Grécia e o da rodada seguinte, domingo, na Irlanda, são cruciais para manter vivas as chances da equipe comandada por Ronald Koeman, que agora acumula 6 pontos em três jogos disputados, apenas superada no grupo pela França, que venceu a Irlanda por 2 a 0 nesta quinta-feira e tem 15 pontos no total, com cinco vitórias em cinco jogos.

Os dois primeiros vão direto para a Eurocopa. A Grécia passa agora a ser a terceira, com 6 pontos e um jogo a mais que a Holanda, que além disso a supera com um melhor saldo de gols. A Irlanda está apenas em quarto lugar, com três pontos, e Gibraltar fecha a chave, sem pontuar.

No jogo desta quinta-feira, no estádio do PSV, os holandeses encaminharam a vitória já no início.

Aos 17 minutos, Marten De Roon abriu o placar com um chute colocado na área, após uma cobrança de escanteio. Aos 31 minutos, Cody Gakpo marcou o segundo ao receber sozinho na segunda trave uma bola de Denzel Dumfries, que também foi autor da assistência para Wout Weghorst (39′) que desviou de cabeça para o fundo da rede marcando o terceiro antes do intervalo.

No segundo tempo, com tudo decidido, a Holanda tirou o pé do acelerador mantendo o perfeito controle da situação e o placar não se mexeu mais.

dr/mcd/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias