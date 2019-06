Holanda vence Canadá e lidera grupo E do Mundial feminino

Já classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, Holanda e Canadá se enfrentaram, hoje (20), no estádio Auguste-Delaune, em Reims, na França, apenas para cumprir tabela. As holandesas venceram por 2 a 1 e garantiram cem por cento de aproveitamento e a liderança do grupo E. Já as canadenses terminaram na segunda posição.



Após um primeiro tempo sem gols, a Holanda abriu o marcador aos 8 minutos da etapa final. Spitse cobrou falta e Dekker cabeceou para abrir o marcador.



O Canadá não desanimou, e, aos 15 minutos, chegou ao empate com Sinclair. A lateral Lawrence avançou pela direita e cruzou para a matadora, que, de primeira, empurrou a bola para o fundo do gol holandês.



Mas a Holanda continuou melhor. E, aos 30 minutos, alcançou a vitória. Van Lunteren cruzou baixo para finalização de carrinho de Beerensteyn: 2×1 para a Holanda, resultado final.



Assim, a Holanda enfrenta o Japão na próxima fase, enquanto o Canadá aguarda o segundo colocado do grupo F.



Ficha técnica:

Quinta, 20 de junho de 2019

HOLANDA X CANADÁ

Competição: Mundial Feminino (3ª rodada – Grupo E)

Local: Reims, França.

Juiz: Stephanie Frappart (França).

Holanda: Van Veenendaal; Van Lunteren, Bloodworth, Dekker e Van Dongen; Spitse (Jill Roord), Van de Donk (Jansen) e Groenen; Van de Sanden, Miedema e Martens (Beerensteyn). T: Sarina Wiegman.

Canadá: Labbe; Lawrence, Buchanan, Zadorsky e Chapman (Riviere); Scott (Quinn), Schmidt e Fleming; Beckie, Sinclair (Adriana Leon) e Huitema. T: Kenneth Heiner-Moller

Gols: No 2º tempo: Dekker (8), Sinclair (15) e Beerensteyn (30).



*Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola.