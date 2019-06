Holanda vence Camarões e vai às oitavas da Copa do Mundo feminina

A Holanda se classificou neste sábado às oitavas de final da Copa do Mundo da França-2019 de futebol feminino ao vencer por 3 a 1 Camarões, assumindo a liderança do grupo E da competição.

As campeãs da Europa somaram uma segunda vitória em dois jogos graças aos dois gols de Vivianne Miedema (41, 85) e outro de Dominique Bloodworth (48) num estádio de Hainaut, em Valenciennes, tomado pela fanática torcida laranja. Já as camaronesas chegaram a empatar a partida momentaneamente com Gabrielle Aboudi Onguene (43).

Com seis pontos, a Holanda assume provisoriamente a liderança do grupo E à espera da partida do Canadá (3 pts), que também pode garantir vaga nas oitavas de final em caso de vitória ainda neste sábado sobre a Nova Zelândia em Grenoble.

