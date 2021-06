Holanda vence Áustria (2-0) e vai às oitavas da Eurocopa; Ucrânia elimina Macedônia do Norte

A Holanda garantiu sua classificação, e em primeiro lugar no Grupo C, para as oitavas de final da Eurocopa ao vencer a Áustria por 2 a 0 nesta quinta-feira em Amsterdã, pela segunda rodada do torneio.

Depois de derrotarem a Ucrânia (3-2) no domingo, os holandeses vão enfrentar na próxima fase um dos melhores terceiros colocados, no dia 27 de junho, em Budapeste.

Memphis Depay abriu o placar convertendo um pênalti no início da partida (11). No segundo tempo foi a vez do lateral-direito Denzel Dumfries marcar seu segundo gol no torneio (67).

Dumfries comemorou o resultado após a partida. “O mais importante não é o meu desempenho. São os três pontos. Comparado com o jogo contra a Ucrânia foi um jogo diferente. Fomos muito mais serenos, criamos boas oportunidades e merecemos esta vitória”.

Apesar da derrota, o capitão da Áustria David Alaba elogiou seu time: “No primeiro tempo não jogamos o suficiente em profunidade, não conseguimos manter a bola na frente. Mas depois foi melhor, estou orgulhoso da equipe”.

– Esquema da Holanda funciona –

Depois de ter ficado de fora dos dois últimos grandes torneios internacionais, a Euro-2016 na França e a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a “Oranje” reencontrou o sucesso nesta primeira fase de seu retorno à elite.

Isso graças à convicção do seu treinador Frank de Boer, que impôs um esquema tático eficaz mesmo diante de todo tipo de crítica.

Algumas lendas do futebol holandês protestaram contra esse sistema de cinco defensores, profano no país do sacrossanto 4-3-3, popularizado pela geração de ouro dos anos 1970.

“Jogar com um 5-3-2? Johan Cruyff deve estar se revirando em seu túmulo”, lançou Ronald de Boer… irmão gêmeo de Frank, enquanto o ex-jogador da seleção holandesa, Kees Kist, falou diretamente de “violação do futebol holandês”.

A Holanda foi recompensada logo no início contra a Áustria, quando o zagueiro David Alaba, que foi impecável depois, fez falta em Dumfries dentro da área por poucos centímetros.

Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou um pênalti que foi convertido por Memphis Depay (11).

A vitória foi garantida aos 67 minutos, quando o mesmo Depay lançou de seu próprio campo para Donyell Malen, que havia entrado em campo pouco antes, e que deu uma assistência para Dumfries marcar o segundo gol.

A Áustria vai lutar por sua classificação contra a Ucrânia na segunda-feira, em Bucareste.

No mesmo dia a Holanda enfrenta a Macedônia do Norte.

– Ucrânia elimina Macedônia do Norte –

Mais cedo, a Ucrânia venceu a Macedônia do Norte por 2 a 1 no Estádio Nacional de Bucareste, na Romênia, e se manteve viva na luta por uma vaga nas oitavas de final da Eurocopa.

Os gols ucranianos foram marcados por Andriy Yarmolenko (no minuto 29) e Roman Yaremchuk (34), enquanto os macedônios diminuíram com Ezgjan Alioski (57), após cobrar pênalti e aproveitar o rebote do goleiro Bushchan.

A seleção ucraniana ainda desperdiçou uma penalidade, executada pelo atacante Malinovskyi e que foi defendida pelo goleiro Dimitrievski.

A Ucrânia está em segundo lugar, com os mesmos três pontos da Áustria, com 4 gols marcados e quatro sofridos. Os austríacos marcaram 3 e sofreram 3.

Já a equipe macedônia está na lanterna, sem ter pontuado em dois jogos e com saldo negativo de três gols.

— Jogos do do Grupo C da Euro-2021 e classificação:

— Quinta-feira:

Holanda – Áustria 2 – 0

Ucrânia – Macedônia do Norte 2 – 1

— Já disputados:

Holanda – Ucrânia 3 – 2

Áustria – Macedônia do Norte 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Holanda 6 2 2 0 0 5 2 3

2. Ucrânia 3 2 1 0 1 4 4 0

3. Áustria 3 2 1 0 1 3 3 0

4. Macedônia 0 2 0 0 2 2 5 -3

— Próxima rodada (horário de Brasília):

21/06 (13h00): Ucrânia – Áustria

21/06 (13h00): Macedônia do Norte – Holanda

