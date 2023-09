Holanda vence a Irlanda de virada em Dublin; Polônia perde para a Albânia de Sylvinho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2023 - 18:00 Compartilhe

Com gol do jovem Cody Gakpo, a Holanda venceu a Irlanda de virada, por 2 a 1, e se manteve na briga por uma vaga no Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa. A partida no Aviva Stadium, em Dublin, fechou a 6ª rodada. No mesmo horário, pelo Grupo E, a Polônia perdeu para a Albânia do técnico Sylvinho por 2 a 0 fora de casa.

Na Grã-Bretanha, a Irlanda contou com uma penalidade para abrir o placar com apenas cinco minutos de bola rolando. Na origem do lance, a bola bateu no braço de Van Dijk e o árbitro assinalou a irregularidade. Na cobrança, Adam Idah jogou no canto esquerdo do goleiro Mark Flekken e fez a festa da torcida irlandesa.

Mesmo fora de casa, aos poucos a Holanda cresceu na partida e encontrou o empate ainda aos 19 minutos da primeira etapa, também em cobrança de pênalti, desta vez do goleiro Bazunu. Gakpo pediu a bola e deixou tudo igual. Aos 11 do segundo tempo, Weghorst recebeu lindo lançamento de Dumfries e bateu bonito pro fundo das redes.

A virada em Dublin levou a Holanda aos nove pontos, na vice-liderança do Grupo B – a Grécia, que goleou Gibraltar por 4 a 0, também tem nove pontos, mas perde nos critérios de desempate. A derrota mantém a Irlanda com apenas três. Na liderança isolada da chave, a França tem 100% de aproveitamento, 15 pontos, e folga nesta rodada.

POLÔNIA

Jogando no estádio Air Albania, em Tirana, a Polônia sucumbiu para a Albânia do técnico Sylvinho, ex-Corinthians, por 2 a 0. Asania abriu o placar para o time da casa aos 37 minutos do primeiro tempo e Daku completou na etapa final, aos 17 minutos. O resultado mantém a seleção polonesa em situação complicada no Grupo E.

Principal surpresa, a vitória levou a Albânia a assumir a chave com 10 pontos, ultrapassando a República Checa, que tem oito e folgou nesta rodada. A Moldávia, também com oito, venceu a lanterna Ilhas Faroe fora de casa por 1 a 0. Em momento de instabilidade, a Polônia tem apenas seis pontos.

