Holanda tem contração de 0,3% no PIB do 2º trimestre ante o 1º tri e entra em recessão técnica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 7:31 Compartilhe

O Produto Interno Bruto (PIB) da Holanda recuou 0,3% no segundo trimestre ante o primeiro, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira, 16. No primeiro trimestre, a queda havia sido de 0,4% ante os últimos três meses de 2022, com isso o país está agora em recessão técnica. No quarto trimestre de 2022, o PIB holandês havia registrado avanço de 0,9% ante o anterior.

Segundo o ING, a fraqueza vista em 2023 ocorre diante da queda das exportações, da piora no consumo das famílias e também em contexto de aumento nas importações. As exportações do país, especificamente, continuavam no segundo trimestre tão fracas quanto nos três primeiros meses do ano, diz o banco. O ING, olhando adiante, espera um quadro de estagnação do PIB, com os dados trimestrais seguindo próximos de zero, mas afirma ainda projetar crescimento modesto na economia holandesa, de “poucos décimos” em todo o ano atual.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias