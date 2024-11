Holanda investigará se alertas de Israel foram ignorados

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 9 NOV (ANSA) – O governo da Holanda anunciou neste sábado (9) que investigará se os alertas de Israel sobre possíveis ataques aos torcedores do Maccabi Tel Aviv, que realmente aconteceram em Amsterdã, foram ignorados.

Pelo menos 10 israelenses ficaram feridos durante as agressões sofridas após a goleada de 5 a 0 do Ajax em uma partida válida pela Liga Europa. Diversos vídeos mostram pessoas de rosto coberto e com bandeiras da Palestina atacando a torcida visitante.

Em uma declaração ao Parlamento holandês, o ministro da Justiça do país, David van Weel, declarou que abrirá investigações sobre a emboscada, principalmente se os avisos de Israel foram ignorados.

O chefe da pasta acrescentou que a “principal prioridade” da apuração será identificar os suspeitos das agressões.

O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, não viajará a Baku, no Azerbaijão, para participar da COP 29 em virtude dos ataques aos torcedores do Maccabi Tel Aviv.

“Devido ao forte impacto social dos acontecimentos em Amsterdã, vou permanecer na Holanda. Vamos discutir o ocorrido e terei reuniões várias organizações judaicas e da sociedade civil sobre a abordagem ao antissemitismo”, escreveu o chefe de governo. (ANSA).