Holanda goleia Escócia em amistoso preparatório para Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/03/2024 - 20:58 Para compartilhar:

A Escócia, uma das surpresas positivas das Eliminatórias para a Eurocopa, foi goleada pela Holanda por 4 a 0 em amistoso nesta sexta-feira (22), em Amsterdã, que serviu para ambas as equipes como preparação para o torneio continental.

A Holanda foi de menos a mais na partida até impor sua superioridade e, principalmente, ter sido muito mais eficiente nos momentos decisivos.

O jogo não foi tão fácil quanto o placar sugere, já que Tijani Reijnders colocou os holandeses na frente no final do primeiro tempo (40′) e o duelo ficou em aberto até a reta final, quando Georginio Wijnaldum (72′), Wout Weghorst (84′) e Donyell Malen (86′) decretaram a goleada.

Lawrence Shankland teve a chance de empatar pela escócia no segundo tempo em lance cara a cara com o goleiro, mas mandou a bola no travessão.

Esta é a quarta vitória consecutiva da Holanda, que não conseguia uma sequência positiva como esta desde 2013, o que aumenta as expectativas sobre a equipe do técnico Ronald Koeman para a Eurocopa.

“No início a Escócia foi melhor. Foi um pouco incrível eles não terem marcado porque tiveram muitas chances”, admitiu Koeman.

“Precisamos jogar um melhor futebol. Cometemos vários erros e teremos que melhorar na Alemanha [sede da Euro, de 14 de junho a 14 de julho]”, acrescentou o treinador holandês.

smg/dr/gfe/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias