Holanda e Reino Unido dão largada para eleições europeias

ROMA, 23 MAI (ANSA) – Holanda e Reino Unido deram início nesta quinta-feira (23) às aguardadas eleições para renovar o Parlamento da União Europeia, que acontecem até 26 de maio.

O pleito envolve os 28 Estados-membros do bloco, e cada país realiza a votação no dia da semana em que costuma ir às urnas.

Ao todo, os cidadãos europeus elegerão 751 eurodeputados, número que cairá para 705 após a saída do Reino Unido.

Nesta sexta-feira (24) será a vez de Irlanda e República Tcheca, enquanto Eslováquia, Letônia e Malta fazem as eleições no sábado (25). Os outros 21 países, incluindo Alemanha, Espanha, França e Itália votam no domingo (26).

A apuração começa apenas depois do fechamento das urnas nos Estados-membros que organizam o pleito no dia 26. Na Holanda e no Reino Unido, a expectativa é pelos resultados dos partidos eurocéticos Fórum para a Democracia (FvD), de Thierry Baudet, e Brexit, de Nigel Farage, que lideram as pesquisas em seus países.

As eleições europeias deste ano devem marcar o melhor resultado da extrema direita “soberanista” na história do bloco, capitaneada pela italiana Liga, do ministro do Interior e vice-premier Matteo Salvini. Apesar disso, as pesquisas mostram que a atual maioria conservadora e social-democrata é favorita para continuar no comando das instituições europeias. (ANSA)