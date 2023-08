Holanda e Dinamarca anunciam caças F-16 para Ucrânia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 20/08/2023 - 11:31 Compartilhe

A Holanda e a Dinamarca anunciaram neste domingo (20/08) que doarão jatos F-16 para a Ucrânia, após terem recebido, na sexta-feira, o aval dos Estados Unidos, que produzem a aeronave desejada pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para reforçar sua luta contra a invasão da Ucrânia.

O cronograma de entrega dependerá da rapidez com que os pilotos e a infraestrutura ucranianas estarão prontos para receber os jatos de quarta geração, disse o primeiro-ministro holandês Mark Rutte a Zelenski enquanto os dois visitavam uma base aérea holandesa.

Há muito tempo, a Ucrânia vem pleiteando o sofisticado caça para dar a ela uma vantagem em combate. Recentemente, Kiev lançou sua contraofensiva contra as forças do Kremlin sem contar com cobertura aérea, colocando suas tropas à mercê da aviação e da artilharia russas.

Zelenski saudou o anúncio “histórico” e elogiou Rutte por fazer da Holanda o primeiro país a oferecer os aviões à Ucrânia. O anúncio foi feito minutos depois que os dois líderes inspecionaram dois jatos F-16 cinza estacionados em um hangar na base holandesa na cidade de Eindhoven, no sul do país.

“Fico orgulhoso que a Dinamarca, juntamente com a Holanda, doará caças F-16 para a luta pela liberdade da Ucrânia contra a Rússia e sua agressão sem sentido. O apoio da Dinamarca à Ucrânia é inabalável e, com a doação de caças F-16, a Dinamarca está agora liderando o caminho”, disse em seguida o ministro da Defesa dinamarquês, Jakob Ellemann-Jensen, em um comunicado.

Holanda tem 42 F-16 disponíveis

Nem os holandeses nem os dinamarqueses detalharam quando entregariam os aviões, ou quantas unidades, mas Rutte disse que esperava que isso ocorresse em breve. O premiê holandês relatou que a Holanda tem 42 F-16 disponíveis, mas que ainda era cedo para confirmar quantos seriam doados.

O país e a Dinamarca têm esses caças à disposição porque estão fazendo a transição para caças mais modernos, os F-35 de quinta geração.

“Os F-16 não ajudarão imediatamente no esforço de guerra. De qualquer forma, é um compromisso de longo prazo da Holanda”, disse o holandês. “Queremos que eles estejam ativos e operacionais o mais rápido possível. Não no próximo mês, isso é impossível, mas esperamos que logo em seguida.”

Zelenski afirmou que o anúncio era uma mensagem poderosa para suas forças. “O F-16 certamente dará nova energia, confiança e motivação aos combatentes e civis. Tenho certeza de que ele trará novos resultados para a Ucrânia e para toda a Europa”, disse.

Treinamento de pilotos

Os governos holandês e dinamarquês estão envolvidos em uma coalizão de 11 países mobilizada para treinar pilotos ucranianos para usar os caças avançados.

Zelenski recusou-se a dizer quantos pilotos ucranianos seriam treinados na Dinamarca e, posteriormente, na Romênia, alegando razões de segurança. No entanto, a Dinamarca disse na sexta-feira que o treinamento começará neste mês.

As autoridades haviam dito anteriormente que os pilotos ucranianos precisarão de seis a oito meses de treinamento.

A Ucrânia tem caças mais antigos, como os MiG29 e Sukhoi de fabricação russa. Os F-16s têm tecnologia e recursos mais recentes e são considerados mais versáteis.

